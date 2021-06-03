Молодые специалисты Жабинковского района отправились за опытом в брестские и кобринские хозяйства

Молодым специалистам важно полученные в вузах, колледжах, лицеях знания закреплять на практике. У ребят, пришедших по распределению в сельхозпредприятия Жабинковского района, такая возможность есть. Старшие коллеги охотно делятся опытом и при первой необходимости всегда готовы подставить плечо. Но много значит и расширение кругозора, знакомство с аграрной отраслью других регионов. В такую увлекательную экскурсию начинающим сотрудникам жабинковских агропредприятий предложили отправиться управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, а также райком профсоюза работников АПК.
Лидер аграрного профсоюза Жабинковского района Любовь Коберна отметила, что поездка для молодых специалистов получилась очень продуктивной:
– Во время организованного нами семинара они узнали о социально-экономической поддержке государства, которой могут воспользоваться, поделились, как их приняли на первом рабочем месте, рассказали о проблемах, возникших при бытовом обустройстве и профессиональной адаптации.
В Брестском районе молодых людей приятно удивило ОАО "Остромечево". Жабинковские хозяйства тоже крепкие. Два из них – ОАО "Рогознянский" и ОАО "Вознесенский" – в прошлом году по продуктивности дойного стада вошли в первую десятку сельхозорганизаций Брестской области. "Остромечево" в кругу лидеров прочно держится на протяжении многих лет.
Директор хозяйства Олег Бурак познакомил ребят с историей предприятия, насчитывающей 70 лет, достижениями нынешнего коллектива. Открытое акционерное общество недавно выросло территориально. Сейчас в нем 5 производственных участков, есть крупный комплекс по откорму крупного рогатого скота, современные молочно-товарные фермы, стройкомбинат, звероферма, где выращивают норок, и другие подразделения, каждое из которых вносит свой вклад в общий результат.
На территории каждого участка есть школа, детский сад, клуб, торговые объекты. Зарплата по хозяйству составляет в среднем 1270 рублей, работников обеспечивают спецодеждой, заботятся об условиях труда, обновляют машинно-тракторный парк, внедряют передовые технологии.
Идеальный порядок, разнообразие малых архитектурных форм гости увидели на посещаемых производственных объектах. Для создания комфорта на рабочих местах все это очень важно.
В деревне Козище Кобринского района молодые специалисты посетили страусиную ферму, а затем поучаствовали в диалоговой площадке "Профсоюзы: история, традиции, современность", где поделились своими мнениями и получили ответы на интересующие их вопросы.
Фото Светланы КИСЛОЙ
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Молодые специалисты Жабинковского района отправились за опытом в брестские и кобринские хозяйства
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