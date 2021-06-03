Молодые специалисты Жабинковского района отправились за опытом в брестские и кобринские хозяйства

отметила, что поездка для молодых специалистов получилась очень продуктивной:В Брестском районе молодых людей приятно удивило ОАО "Остромечево". Жабинковские хозяйства тоже крепкие. Два из них – ОАО "Рогознянский" и ОАО "Вознесенский" – в прошлом году по продуктивности дойного стада вошли в первую десятку сельхозорганизаций Брестской области. "Остромечево" в кругу лидеров прочно держится на протяжении многих лет.познакомил ребят с историей предприятия, насчитывающей 70 лет, достижениями нынешнего коллектива. Открытое акционерное общество недавно выросло территориально. Сейчас в нем 5 производственных участков, есть крупный комплекс по откорму крупного рогатого скота, современные молочно-товарные фермы, стройкомбинат, звероферма, где выращивают норок, и другие подразделения, каждое из которых вносит свой вклад в общий результат.На территории каждого участка есть школа, детский сад, клуб, торговые объекты. Зарплата по хозяйству составляет в среднем 1270 рублей, работников обеспечивают спецодеждой, заботятся об условиях труда, обновляют машинно-тракторный парк, внедряют передовые технологии.Идеальный порядок, разнообразие малых архитектурных форм гости увидели на посещаемых производственных объектах. Для создания комфорта на рабочих местах все это очень важно.В деревне Козище Кобринского района молодые специалисты посетили страусиную ферму, а затем поучаствовали в диалоговой площадке "Профсоюзы: история, традиции, современность", где поделились своими мнениями и получили ответы на интересующие их вопросы.Фото Светланы КИСЛОЙ