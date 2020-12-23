Молодые изобретатели Минска представили свои проекты на конкурсе «100 идей для Беларуси»

Сорок проектов в девяти номинациях – и каждый по-своему интересен и полезен. Дать возможность молодым людям заявить о своих идеях – такова главная задача конкурса, подчеркнулВ нынешнем сезоне конкурса наибольшее число проектов представлено в номинации «Общество, экономика и социальная сфера». Они охватывают широкий спектр проблем, решить которые авторы разработок предлагают оригинальным способом. Так, учащиеся Минского государственного энергетического колледжа Ярослав Меркулов и Елизавета Тарловская задумались о том, как сделать городскую среду более комфортной для велосипедистов, и придумали спортивно-развлекательный комплекс «Велолайф» – уникальное городское пространство для любителей этого вида транспорта:Ребята посчитали, что затраты на оборудование такой площадки составят около 200–240 тысяч рублей. Ее примерная площадь – один гектар.– добавляет Ярослав Меркулов.Учащаяся 11-го класса лицея № 1 Полина Феклистова презентовала проект в номинации «Агропромышленные технологии и производство» – биопрепараты, которые стимулируют рост сельскохозяйственных культур и повышают их устойчивость к различным вредителям: