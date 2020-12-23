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Молодые изобретатели Минска представили свои проекты на конкурсе «100 идей для Беларуси»

Городской этап республиканского конкурса инновационных проектов «100 идей для Беларуси» объединил на площадке ивент-пространства «210 метров» молодых изобретателей и рационализаторов Минска, которые представили свои разработки в различных отраслях.


Сорок проектов в девяти номинациях – и каждый по-своему интересен и полезен. Дать возможность молодым людям заявить о своих идеях – такова главная задача конкурса, подчеркнул первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Роман Бондарук:

– Участники конкурса  – школьники, учащиеся средних специальных и высших учебных заведений, рабочая молодежь. Авторы лучших проектов, которых определит экспертный совет, получат возможность презентовать свои разработки в республиканском финале конкурса.


В нынешнем сезоне конкурса наибольшее число проектов представлено в номинации «Общество, экономика и социальная сфера». Они охватывают широкий спектр проблем, решить которые авторы разработок предлагают оригинальным способом. Так, учащиеся Минского государственного энергетического колледжа Ярослав Меркулов и Елизавета Тарловская задумались о том, как сделать городскую среду более комфортной для велосипедистов, и придумали спортивно-развлекательный комплекс «Велолайф» – уникальное городское пространство для любителей этого вида транспорта:

– Центральное место здесь отведено для велокафе, куда можно заехать перекусить прямо на велосипеде. По соседству  – мастерская, где можно получить срочную техническую помощь для своего двухколесного транспорта или для инвалидной коляски. Также предусмотрены спортивная площадка для занятий воркаутом и тренировок на уличных тренажерах, баскетбольная площадка, велотрек, который зимой можно переоборудовать в каток, беседки с бесплатным подключением к Wi-Fi. Украсить пространство планируется малыми архитектурными формами в белорусской стилистике.



Ребята посчитали, что затраты на оборудование такой площадки составят около 200–240 тысяч рублей. Ее примерная площадь – один гектар.

– Только представьте: с 2015 по 2019 год число велосипедистов в нашей стране выросло с 16 до 30 процентов. Это почти каждый третий житель. Поэтому наш проект актуален не только для Минска, но и для других белорусских городов, – добавляет Ярослав Меркулов.


Учащаяся 11-го класса лицея № 1 Полина Феклистова презентовала проект в номинации «Агропромышленные технологии и производство» – биопрепараты, которые стимулируют рост сельскохозяйственных культур и повышают их устойчивость к различным вредителям:

– Преимущество этих средств в том, что они значительно дешевле существующих аналогов. При их производстве используются исключительно натуральные материалы, а это значит, что негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека практически сведено к минимуму. 
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Фото: Александр КУШНЕР
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