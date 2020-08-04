Молодые гродненцы включаются в процесс досрочного голосования

Несмотря на то, что избирательный участок № 133 находится в студенческом общежитии ГрГУ имени Янки Купалы, одними из первых сюда потянулись не молодежь, а пенсионеры. Это и понятно: в самом разгаре дачный сезон. Люди поспешили отдать свой гражданский долг, чтобы оставшуюся неделю, которая обещает быть жаркой и солнечной, провести среди зелени на родных сотках. Первый студент здесь появился спустя примерно час работы участка. Владислав Безмен учится на 3-м курсе факультета физической культуры. Сам родом из Новогрудка. Здесь, в общежитии вуза, у него временная регистрация.– открыто объясняет свое участие в досрочном голосовании Владислав. И добавляет.уже не первый раз берет на себя ответственность за точный прием и подсчет голосов граждан во время выборов. Работа во время досрочного голосования для нее не в новинку:На участке постарались организовать процесс голосования так, чтобы впервые принимающая участие в этом процессе молодежь уходила с хорошим настроением, приятными эмоциями и небольшими памятными сувенирами – об этом также позаботился Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. Вот и студент Владислав Безмен получил из рук заместителя председателя участковой комиссии приятный сюрприз: блокнот и настольный календарь.