Молодые гродненцы включаются в процесс досрочного голосования

Несмотря на то, что избирательный участок № 133 находится в студенческом общежитии ГрГУ имени Янки Купалы, одними из первых сюда потянулись не молодежь, а пенсионеры. Это и понятно: в самом разгаре дачный сезон. Люди поспешили отдать свой гражданский долг, чтобы оставшуюся неделю, которая обещает быть жаркой и солнечной, провести среди зелени на родных сотках. Первый студент здесь появился спустя примерно час работы участка. Владислав Безмен учится на 3-м курсе факультета физической культуры. Сам родом из Новогрудка. Здесь, в общежитии вуза, у него временная регистрация.
– В день выборов я буду занят: вызвался добровольцем для наблюдения за порядком на избирательном участке, который находится в главном корпусе университета. Но для меня очень важно, чтобы мой голос был услышан и стал кирпичиком в строительстве будущего моей страны, – открыто объясняет свое участие в досрочном голосовании Владислав. И добавляет. – Сегодня я выбираю мир, согласие, развитие, технологичность. Я с детства занимался спортом. Школьником в Новогрудке это был биатлон, а на факультете физкультуры в вузе я для себя выбрал баскетбол. Поэтому особое внимание хотелось бы обратить на успехи наших спортсменов в этих видах спорта на международной арене. Хочу, чтобы белорусские спортсмены покоряли новые вершины, а здоровый образ жизни был привычным и доступным для моих соотечественников, как и сейчас.
Заместитель председателя избирательной комиссии участка № 133 Ольга Павлють уже не первый раз берет на себя ответственность за точный прием и подсчет голосов граждан во время выборов. Работа во время досрочного голосования для нее не в новинку:
– Многие избиратели меня уже узнают. Они с улыбкой заходят, ведут себя очень доброжелательно. Сегодня, в первый день голосования, избиратели на пороге участка появились уже в первые минуты его работы. У всех хорошее настроение. С 10 до 11 часов утра пришли около 10 человек. Хотелось бы отметить неоценимую помощь в организации работы избирательного участка администрации Октябрьского района города Гродно. А также ГрГУ имени Янки Купалы – вуз в полной мере обеспечил комиссию средствами индивидуальной защиты.
На участке постарались организовать процесс голосования так, чтобы впервые принимающая участие в этом процессе молодежь уходила с хорошим настроением, приятными эмоциями и небольшими памятными сувенирами – об этом также позаботился Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. Вот и студент Владислав Безмен получил из рук заместителя председателя участковой комиссии приятный сюрприз: блокнот и настольный календарь.