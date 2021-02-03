Молодые делегаты ВНС от Минска обсудили с городскими властями предложения к форуму

В народном вече 11–12 февраля Минск представят более 50 молодых людей – это число больше, чем на каждом из предыдущих собраний, привел данные заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран:На VI Всебелорусское народное собрание от Минска отправятся наиболее яркие, активные и инициативные представители студенческой и рабочей молодежи, члены Молодежного парламента при Совете Республики, уточнилВо время открытого диалога участники обсудили возможные варианты решения некоторых точечных проблем. В частности, недостаток парковочных мест во дворах в связи с уплотнением застройки, предоставление жилья молодым медработникам, возобновление проекта «Заботливая поликлиника», приостановленного из-за пандемии COVID-19. Молодые люди также дискутировали о политической ситуации в стране, обсуждали необходимость разработки стратегической концепции поддержки и продвижения национальных символов страны.