Молодые делегаты ВНС от Минска обсудили с городскими властями предложения к форуму

Молодые делегаты VI Всебелорусского народного собрания от Минска встретились с представителями Мингорисполкома и в формате открытого диалога обсудили предложения к форуму.
В народном вече 11–12 февраля Минск представят более 50 молодых людей – это число больше, чем на каждом из предыдущих собраний, привел данные заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран:
– Те проблемы, которые молодежь обозначает для решения каких-то своих вопросов, мы очень хорошо знаем и, исходя из этого, инициируем совершенствование законодательства. Этот процесс не завязан на Всебелорусское народное собрание. Сегодня мы хотим услышать от молодых людей не только варианты решения их проблем, но и идеи о том, как они видят дальнейшее развитие страны. Это широкий круг вопросов, которые касаются не перспективы ближайших двух-трех лет, а сформировавшегося представления о том, куда мы будем двигаться. Также мы хотим донести до молодежи, что в нашей стране сделано очень много, создана хорошая база для развития творческого потенциала, реализации бизнес-инициатив, которые молодые и должны подхватить.
На VI Всебелорусское народное собрание от Минска отправятся наиболее яркие, активные и инициативные представители студенческой и рабочей молодежи, члены Молодежного парламента при Совете Республики, уточнил первый секретарь городского комитета БРСМ Роман Бондарук:
– Все они участвовали в районных и городских диалоговых площадках, на которых аккумулировались инициативы и предложения к форуму.
Во время открытого диалога участники обсудили возможные варианты решения некоторых точечных проблем. В частности, недостаток парковочных мест во дворах в связи с уплотнением застройки, предоставление жилья молодым медработникам, возобновление проекта «Заботливая поликлиника», приостановленного из-за пандемии COVID-19. Молодые люди также дискутировали о политической ситуации в стране, обсуждали необходимость разработки стратегической концепции поддержки и продвижения национальных символов страны.
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Молодые делегаты ВНС от Минска обсудили с городскими властями предложения к форуму
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ