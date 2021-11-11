Молодой гомельчанин взламывал аккаунты в известном браузере и продавал данные

19-летний хакер приобрел вредоносную программу в интернете. С ее помощью он взламывал аккаунты пользователей "Яндекса", проверял их на валидность, находил учетные записи пользователей, личную информацию. Сведения копировал и продавал в сети. Полученные на электронный кошелек деньги тратил на покупку VPN-сервисов и личные нужды.

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Оперативники управления по противодействию киберпреступности вычислили хакера. В настоящее время правоохранители устанавливают пострадавших.

– В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье за разработку, использование, распространение либо сбыт вредоносных компьютерных программ или специальных программных или аппаратных средств. Она предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет, – сообщают в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Фигурант нигде не работает, ранее не был судим.

Милиция напоминает, что лучший способ защиты аккаунтов – использование двухфакторной аутентификации, основанной на двух ключах: одним вы владеете (телефон, на который приходит SMS с кодом), другой запоминаете (обычные логин и пароль).