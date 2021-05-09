Танцевальным флешмобом поздравит ветеранов с Днем Победы молодежь Могилева. Около 30 человек (молодые специалисты сфер культуры и образования, учащаяся молодежь, актив областного и городского комитетов ОО "БРСМ") представят тематическое танцевальное поздравление, исполнят песни военных лет перед окнами Дома ветеранов. После выступления ребята передадут ветеранам цветы и памятные подарки.
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Молодежный танцевальный флешмоб «Победный вальс» в Могилеве - стрим
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