Республиканский молодежный поезд «#Беларусь. Моладзь. Натхненне» прибыл в Молодечно. Это восьмой город в маршруте яркой команды, объединившей 90 парней и девушек из всех регионов.





В парке Победы ребята вместе с активистами союза молодежи Минской области и представителями руководства района возложили цветы в мемориальном комплексе в честь освободителей Молодечно и развернули полотнище «Беларусь помнит!». Председатель Молодечненского районного исполнительного комитета Юрий Горлов подчеркнул, что на протяжении многих лет регион становится местом проведения значимых общественно-культурных, спортивных и патриотических акций областного и республиканского уровней:





– Наш край – уникальный уголок Беларуси с богатой историей и красивой природой. Эта земля прославлена знаменитыми земляками – Янкой Купалой и Михаилом Клеофасом Огинским. Многие поколения воспитаны на богатом историческом и культурном наследии. И сегодня мы говорим о Молодечно как о культурной столице области, городе, в котором созданы прекрасные условия не только для работы, но и для отдыха. Наши жители занимают активную гражданскую позицию по сохранению более сотни объектов, которые стали символом памяти об ужасах Великой Отечественной войны. Мы всегда будем помнить о погибших жителях пяти сожженных деревень и более 33 тысячах зверски убитых фашистами узников концлагеря Шталаг-342. Сегодня мы склоняем головы в знак вечной признательности перед теми, кто воевал за свободу своей страны, и перед теми, кто восстанавливал ее из руин. Мы живем в свободной стране, для каждого любовь к родине начинается с любви к тому месту, где мы родились. В Молодечненском районе почти 30 тысяч молодых людей, и все они вовлечены в активную общественную деятельность – ежедневным трудом, успехами в учебе, спорте, творчестве вносят свой вклад в развитие Беларуси. Будущее строит молодежь, и то, каким оно станет, зависит от нас. Мы все хотим жить в сильной, процветающей, независимой и, самое главное, мирной стране.









Для участников поезда в Молодечно подготовили большую программу: посещение Минского областного краеведческого музея, районного центра ремесел и других площадок для работы по направлениям волонтерства, здорового образа жизни, образования. После чего во Дворце культуры вся команда поезда приглашена на открытый диалог «Беларусь: вчера, сегодня, завтра», рассказывает первый секретарь Минского областного комитета БРСМ Кирилл Шик:

– Беседа в формате ток-шоу дает возможность обсудить самые актуальные вопросы и обменяться впечатлениями от проекта, который впервые собрал парней и девушек из разных регионов в республиканском молодежном поезде.

















Фото автора и Антона Сорокина