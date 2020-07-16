Молодежный поезд «#Беларусь. Моладзь. Натхненне» отправится 18 июля из Витебска по всем областным городам

Вечером 18 июля из Витебска стартует республиканский молодежный поезд «#Беларусь. Моладзь. Натхненне». Проект Министерства образования, Белорусского республиканского союза молодежи и Белорусской железной дороги объединит почти 100 парней и девушек от 18 до 31 года из разных регионов – талантливых учащихся, студентов, молодых ученых, спортсменов, работающую и сельскую молодежь, участников студотрядовского движения, волонтеров, блогеров.

За неделю команда посетит все областные города и несколько районных центров по маршруту Витебск – Шклов – Могилев – Гомель – Пинск – Брест – Гродно – Молодечно – Минск, рассказывает комиссар поезда, секретарь Центрального комитета БРСМ Юлия Зинкевич:

– Программа нового молодежного проекта очень насыщенная. Стартует она на Дне молодежи во время «Славянского базара в Витебске»: делегация примет участие в торжественной церемонии открытия фестиваля #YouthDays2020, открытом диалоге «Беларусь: вчера, сегодня, завтра», республиканском турнире по гиревому спорту, фестивале каверов, ночном параде. А в 23:00 железнодорожный состав, оформленный символикой проекта, отправится в путь.

Маршрут молодежного поезда включает девять городов, в каждом из них запланированы встречи с руководством облисполкомов и райисполкомов, открытые диалоги с руководителями организаций, депутатами, лидерами общественных организаций, посещение мемориальных комплексов и знаковых объектов. В год 75-летия Великой Победы участники проекта отдадут дань памяти героям в мемориальных комплексах и возложат цветы к монументам. Также ребята поучаствуют в благотворительных и трудовых акциях, лидерских тренингах, мастер-классах, музыкально-патриотических концертах и спортивных соревнованиях. В поезде вместе с молодежной командой «#Беларусь. Моладзь. Натхненне» отправится и наш корреспондент – репортажи и фото ищите на sb.by.

Кстати

Белорусский республиканский союз молодежи проведет в регионах страны с 18 июля по 8 августа более 200 открытых диалогов «Беларусь: вчера, сегодня, завтра».