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Молодежный парламент позволяет молодым людям принимать участие в законотворческом процессе – Макаревич

Почти год назад начал работу Молодежный парламент при Национальном собрании Республики Беларусь. О том, каких целей уже удалось достичь, рассказал его председатель Егор Макаревич в эфире программы "Новое утро" на "РТР-Беларусь". 


Лидер пояснил, что сам по себе институт молодежного парламентаризма, как на районном, так и на городском уровнях, в нашей стране работает уже около 14 лет. Идея образования молодежного парламентского движения была поддержана Президентом в 2017 году, а 2 июля 2021 года она была реализована. 

– Независимо от уровня парламента (районный, городской или республиканский), его главная задача – социальный лифт. Через эту структуру мы должны рассмотреть каждого молодого человека. Неважно, где он проживает, если у него есть свои идеи и он готов реализовывать проекты и инициативы государственной направленности. Этот механизм помогает ему быть замеченным, это хорошая возможность для молодых и талантливых белорусов, – рассказал Егор Макаревич. 

Он также объяснил, что Молодежный парламент сейчас состоит из 70 человек: по 10 представителей от каждой области и Минска. Это молодые люди в возрасте от 18 до 31 года. Среди них есть успешные предприниматели, молодые люди, работающие на государственной службе, общественные деятели, учащаяся молодежь. 

– Наш парламент дает возможность принимать участие в законотворческом процессе, то есть молодежь может быть включена в важную государственную повестку, – добавил Егор Макаревич. 

Общественный деятель отметил, что за год удалось реализовать немало успешных проектов. 

– В их числе проект "Команда будущего", который помогает молодежи проявить себя в какой-либо сфере. Его победители могут пройти стажировку на разных позициях в системе госуправления. Так, три молодых человека уже сумели попрактиковаться в Совете Республики. Мы также планируем расширить возможности и посотрудничать со сферой энергетики и промышленности, чтобы лидеры "Команды будущего" смогли попробовать себя и там. Важным стал и проект "Историческая память". В его рамках организован сбор средств на создание мемориала в городе Береза, где ранее располагался один из крупнейших концлагерей в Европе, – поделился он. 


– Выстраивается работа с депутатским корпусом. Например, недавно мы принимали активное участие в приеме граждан членами президиума Совета Республики, – добавил он. 

Егор Макаревич также поделился, что в ближайшее время представители Молодежного парламента будут принимать участие в Форуме регионов Беларуси и России. Молодежный лидер добавил, что этот шаг позволит молодежи двух государств двигаться в одном русле. 

Руководитель подчеркнул: у каждого молодого человека есть возможность стать частью этого многотысячного движения. Чтобы узнать подробнее, можно воспользоваться информацией, представленной на официальном сайте Молодежного парламента. По словам гостя программы, все члены парламента открыты к общению, коммуникацию с ними можно выстраивать через сайт и соцсети. Егор Макаревич также рассказал, что на портале работает онлайн-приемная, где собираются предложения для реформы Конституции.  

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Фото: САЗОНОВ Андрей
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