Ярко и задорно в городе Витебске проходит День молодежи. И стартует праздник с большой фитнес-зарядки на площади Победы. А также велопробега «Вело Витебск». Смотрите стрим на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал «СБ ТВ».
Больше интересного видео смотрите в разделе СБ ТВ.
Подписывайтесь на наши новые каналы "Здоровый стиль" и "Удачные советы".
Опубликовано:
219
Большая зарядка и старт патриотического велопробега в День молодежи в Витебске - стрим
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter