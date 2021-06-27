Большая зарядка и старт патриотического велопробега в День молодежи в Витебске - стрим

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Ярко и задорно в городе Витебске проходит День молодежи. И стартует праздник с большой фитнес-зарядки на площади Победы. А также велопробега «Вело Витебск». Смотрите стрим на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал «СБ ТВ».