Молодежь Витебской области поможет обустроить детские площадки и организовать яркие праздники

Волонтеры Придвинья организуют более 50 акций и мероприятий. Например, в 7 районах запланировано благоустройство детских площадок (Бешенковичи, Глубокое, Миоры, Орша, Россоны, Шарковщина, г. Витебск). В списке добрых дел – адресные посещения детей на дому, передача нуждающимся собранных книг, канцелярских принадлежностей, игрушек, сладких подарков, одежды.В самом же областном центре в Международный день защиты детей в сквере 26 Июня по улице Берестеня с 10:00 будет организовано благоустройство большой детской площадки, игровая развлекательная программа для виновников торжества, а также их родителей. Многочисленной детворе также предложат рассказать о своих фантазиях, приняв участие в конкурсе рисунков на асфальте «Нарисуй свое лето».В Россонском районе на летней эстраде ГУК «Центр культуры и народного творчества» пройдет фестиваль «Сказочная страна». В программу фестиваля включены конкурсы, игры и развлечения на свежем воздухе. Маленьких гостей будут встречать ростовые куклы. А в конце мероприятия каждого участника феста ждут памятные призы и шары.Активисты Новополоцкой районной организации БРСМ подарят развлекательную программу «День детства» для детей, воспитывающихся в семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию. Участников ждут лазертаг, другие активные игры, сладкий стол и подарки.5 июня активисты Новополоцкой районной организации БРСМ совместно с конным клубом «КМ Horses» организуют в парке культуры и отдыха Новополоцка для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, благотворительный проект «Волшебники двора» с катанием на лошадях, аттракционами, подарками.поделился