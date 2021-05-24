Сегодня 80-летие отметил Вячеслав Радомский. Он занимал пост первого секретаря ЦК ЛКСМ Беларуси с 1974 по 1976 год. Поздравить Вячеслава Ивановича с юбилеем собрались ветераны комсомольского движения и представили Белорусского республиканского союза молодежи.
Председатель Центральной контрольной комиссии БРСМ Екатерина Петрашкевич вручила юбиляру подарок от организации:
– Позвольте выразить благодарность за личный вклад в развитие молодежного движения в Беларуси, за ваши высокие личные и деловые качества. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой комсомольской энергии, успехов во всех начинаниях, поддержки единомышленников и любви близких людей.
С поздравительным словом выступил и председатель Совета ветеранов комсомольского, пионерского и молодежного движения, первый секретарь ЦК ЛКСМБ в 1990–1991 годах Алексей Кривденко:
– Мы с Вячеславом Ивановичем знакомы долгие годы. Всегда поражался его нестандартному мышлению, интересным мыслям и подходам. Перед нами человек, который всегда готов совершать добрые дела для своей страны, семьи, организации. Спасибо вам за это!
Фото предоставлены БРСМ
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Молодежь поздравила первого секретаря ЦК ЛКСМБ Вячеслава Радомского с 80-летием
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