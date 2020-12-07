В четверг, 10 декабря, столичная молодежь сможет принять участие в специализированной ярмарке вакансий. Соискателям предложат рассмотреть более 500 предложений от различных предприятий, пишет БЕЛТА.
По информации комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, мероприятие состоится с 10:00 до 12:00 на сайте http://e-vacancy.by.
Предложения с рабочими местами поступят от семи столичных предприятий. Это государственное предприятие "Минсктранс" (2 филиала), ОАО "Криница", ОАО "МАЗ" – управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Минский мясокомбинат", ОАО "МИНСКРЕМСТРОЙ", ООО "Деливери Плюс" и РУП "Белмедпрепараты".
Участники ярмарки смогут подробно изучить вакансии и ознакомиться с условиями труда, задать волнующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование в онлайн-режиме.
По окончании мероприятия вакансии будут доступны для дальнейшего ознакомления в общереспубликанском банке вакансий на портале государственной службы занятости http://gsz.gov.by/.
Опубликовано:
777
Молодежь из Минска сможет ознакомиться с 500 предложениями предприятий на электронной ярмарке вакансий 10 декабря
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Сергей ЛОЗЮК