Такое мнение высказал журналистам председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев перед началом работы традиционной диалоговой площадки с молодежью столицы.
– По договоренности на десятом пленуме городского заседания БРСМ проводим встречи с учащейся и работающей молодежи по интересующим ее вопросам. Выслушаем, какие есть проблемы, предложения. Думаю, будем совместно находить ответы на эти вопросы, – отметил глава Минска.
У самого Владимира Кухарева также есть предложение к молодежи: продолжить подобные встречи. Он считает, что работать в дальнейшем лучше по отраслям, – это позволит детально отработать каждое направление:
– Наша общая цель – чтобы молодежь максимально была задействована в развитии нашей страны. Для этого нужно и предоставление рабочих мест, и решение проблемы досуга, развитие спортивных и медицинских учреждений.
Диалоговая площадка объединила в неформальной беседе с мэром более сотни молодых минчан. Проект БРСМ «Открытый диалог» дал возможность молодежи Беларуси поднимать острые проблемы и задавать волнующие вопросы представителям органов власти, предпринимателям, общественным деятелям.
Фото: БЕЛТА
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Молодежь должна быть максимально задействована в развитии Беларуси
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