Молодечненское «Динамо» победило «Гомель» в матче за третье место в Кубке Салея

Команды из Гомеля и Молодечно уверенно прошли групповой этап, выиграв соревнования в своих «пульках». Но накануне на полуфинальной стадии уступили минскому «Динамо» (0:4) и «Юности» (2:3, по буллитам) соответственно, которые начали борьбу за трофей сразу с «Финала четырех».После такого оба коллектива, разумеется, были не в лучшем расположении духа. Однако лучше к сегодняшнему матчу восстановились молодечненцы.В пользу «Гомеля» перед матчем говорило то, что он играл в родных стенах и к тому же имел на подготовку к поединку на несколько часов больше соперника, который вчера проводил свой полуфинал позже. Однако извлечь выгоду из этих обстоятельств «рыси» не смогли. Хоть и начиналось все для них лучше не придумаешь.Уже через восемь секунд после стартового вбрасывания хозяева льда открыли счет усилиями Егора Корбита. Форвард повторил рекорд скорострельности в матчах Кубка Беларуси, установленный 10 августа позапрошлого года Станиславом Кучкиным, который в матче «Динамо» (Молодечно) – U20 (5:0) также открыл счет спустя восемь секунд после начала встречи.Впрочем, продолжения за столь бурным началом со стороны «Гомеля» не последовало – и дальше отличались лишь подопечные Константина Кольцова. Авторами голов в их составе стали Кирилл Никулин (3-я минута), Илья Соловьев дважды (19, 41), Данила Климович (27) и Игорь Мартынов (58). Стоит отметить, что сразу три шайбы из своих пяти молодечненцы забросили в неравных составах – две в большинстве и еще одну в меньшинстве.Сегодня в 17.00 начнется финал Кубка Беларуси по хоккею, в котором сойдутся столичные «Динамо» и «Юность». В прошлом году наш полпред в Континентальной хоккейной лиге крайне неудачно выступил в Кубке Салея, в котором проиграл оба матча и занял лишь четвертое место. А «Юность» выиграла тот трофей. Чем закончится нынешний розыгрыш, узнаем совсем скоро.