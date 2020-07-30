Молния убила катавшегося на гидроцикле почтальона

47-летний почтальон, бывший военный ветеринар Юджин Арао 25 июля ехал на гидроцикле вместе с сыном-подростком. На их пути к берегу неожиданно началась гроза. В Арао ударила молния, и он свалился в воду. Мужчина был без спасательного жилета и утонул. Сын жертвы получил сильные ожоги, его положили в больницу.Шелли Брюстер Брайант оказалась очевидцем происходящего. Она стояла в десяти метрах от места инцидента.– сообщила она в Facebook.По ее словам, удар молнии «прожарил» гидролокатор на принадлежащей их семье лодке и сильно испугал девятилетнюю дочь. Ее супруг привез их с дочерью на берег, а потом возвратился к месту гибели Арао, чтобы помочь в поисках его тела.– написала Брайант. В конце концов, спасатели нашли тело Арао на глубине около четырех метров в шести метрах от берега.По словам шерифа Фишера, инцидент с Арао – первый случай смерти человека от удара молнии в этом округе на его памяти.Люди редко умирают от ударов молнии в Калифорнии. С 1956 по 2016 год в штате сообщалось о 34 подобных происшествиях. В Нью-Йорке за этот период погибли 143 человека, во Флориде – 491.