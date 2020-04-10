Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+9 oC
USD: 2.52
EUR: 2.74
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Молекулы впервые охладили до рекордно низкой температуры

Молекулы впервые охладили до рекордно низкой температуры

Нобелевский лауреат Вольфганг Кеттерле и его коллеги охладили молекулы, которые состоят из атомов щелочных металлов, до сверхнизкой температуры в 200 нанокельвин. Это в 20 раз ниже предыдущего рекорда, информирует ТАСС.

Фото: pixabay.com

"Подобные методы уже давно используются для охлаждения атомов. Изначально я не был уверен в том, что наша методика сработает. Но, хотя мы не знали этого наверняка, мы все равно провели эксперимент. Теперь мы точно можем сказать, что для молекул из лития и натрия этот подход работает. Подойдет ли он для других веществ, нам еще предстоит узнать", — рассказал Кеттерле.

За последние полвека физики создали множество различных приборов, которые могут охлаждать одиночные атомы и элементарные частицы до температур, очень близких к абсолютному нулю. Как правило, они использовали в своей работе лазеры, импульсы которых настроены таким образом, что взаимодействующие с ними атомы теряют энергию и начинают медленнее двигаться.

В случае с молекулами из-за их более сложной формы и некоторых других свойств сделать это напрямую нельзя. В результате физикам удавалось охладить их до гораздо более скромных температур, которые не превышали десять милликельвин (0,01 К). Это мешало изучать квантовые свойства молекул и использовать их в качестве компонентов квантовых вычислительных систем.

Только недавно, как отмечают исследователи, ученые добились существенного прогресса в этом направлении, создав лазерные холодильные установки, которые могут косвенно взаимодействовать с молекулами. Кеттерле и его коллеги выяснили, как можно сделать молекулы еще более холодными, используя одну из самых первых методик охлаждения атомов.

Еще в прошлом веке ученые заметили, что атомы можно охладить до сверхнизких температур, если поместить их в специальную ловушку, которая избирательно пропускает самые горячие частицы, и перемешать их с облаком других, более холодных атомов. Столкновения между ними приведут к тому, что самые теплые и подвижные атомы вылетят из ловушки, забирая с собой излишки энергии, а внутри останутся только их самые холодные "соседи".

Подобный подход, как показали первые опыты, для молекул не работает. Дело в том, что их столкновения с более холодными атомами приводят к тому, что молекулы не охлаждаются, а разрушаются или нагреваются. Кеттерле и его команда предположили, что этого можно избежать, если сталкивать атомы и молекулы с одним и тем же ядерным и электронным спином. То есть они должны находиться в схожем энергетическом состоянии.

Ученые проверили эту теорию, поместив несколько тысяч атомов лития и натрия в лазерные холодильные установки. Когда они охладились примерно до трех милликельвинов, физики перемешали атомы между собой, получив таким образом набор молекул, которые состояли из атомов и того, и другого металла. Получив облачко из этих молекул, ученые попытались охладить его, поменяв их спин при помощи лазера и столкнув их с атомами чистого натрия, с которыми проделали ту же процедуру.

Вопреки прогнозам скептиков, столкновение частиц и последующее удаление горячих атомов натрия из ловушки привели к резкому охлаждению молекул. В результате температура в опытной установке опустилась до 200 нанокельвинов (0,0000002 K). Это значение, как отмечают ученые, на порядки ниже "классического" температурного предела и всего в пять раз выше минимального порога, которое налагают законы квантовой физики.

Последующие опыты, как отмечают ученые, покажут, можно ли достичь этого предела и можно ли применять подобный подход для охлаждения молекул с другими физическими и квантовыми свойствами. Если это возможно, то у физиков появится первая удобная система для изучения квантовых свойств сложных комбинаций атомов.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Задержанному по делу об убийстве жительницы Слуцка предъявлено обвинение
Лукашенко о потреблении электроэнергии: людей надо стимулировать
Стали известны подробности состояния Надежды Бабкиной
У 71-летнего руководителя «Ералаша» родился сын
В Беларуси за сутки произошло более 30 лесных пожаров, ограничения на посещение лесов действуют в 60 регионах
Частные компании помогают учреждениям образования в покупке защитных средств
В субботу в Беларуси без осадков и от -3 до +14, в понедельник — до 23 тепла
Мелания Трамп обратилась к американцам с просьбой носить маски
«Девушка, солнышко, правда ведь, все будет хорошо?» Наш корреспондент дежурила на инфолинии Красного Креста для пожилых людей
Еврогруппа согласовала план по спасению экономики ЕС
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Божия роса
Шахматная жизнь в стране не утихает
Доказана гипотеза Эйнштейна о влиянии гравитации на течение времени
Лексус, Бентли, Тесла — американцы все чаще дают детям «автомобильные» имена
Стало известно, откуда "Белнефтехим" ждет поставки нефти в апреле
Выслушать каждого и оказать содействие в решении проблем: Виктор Ананич провел прием граждан
Toyota выпустила автомобиль специально для женщин
Лихтенштейн приступит к смягчению карантина в конце апреля
Харви Вайнштейн выздоровел и продолжит отбывать 23-летнее заключение
И ведь соглашались на условия: минчанин брал 100-процентную предоплату за кухни и исчезал
Почему цены на лимон, имбирь и чеснок растут. И что будет дальше?
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
От какого слова «независимая аналитика»
Авторы
СКАНИРУЙТЕ