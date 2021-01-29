50-летний гражданин Молдовы оказался на территории нашей страны по пути из Украины в Россию и был задержан пограничниками. Мужчина рассказал, что из-за семейно-бытовых проблем на родине решил податься к родственникам в Россию и там попытать счастья.
Сделать это законным способом в связи с временными ограничениями по пропуску через границу из-за пандемии не смог, пошел на незаконный.
– Правонарушитель доставлен в изолятор временного содержания УВД Гомельского облисполкома. В отношении него начат административный процесс по статье за покушение на незаконное пересечение госграницы Беларуси, – сообщают в Погранкомитете РБ.
Фото Погранкомитета Беларуси
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Молдаванин пытался через Беларусь попасть в Россию
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