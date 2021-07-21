Бывший замглавы МВД Молдовы Геннадий Косован и экс-советник президента страны Сергей Тофилат подрались в эфире местного телеканала Jurnal TV. Об этом сообщает Unimedia.
Фото: unimedia.info
Во время телешоу политики начали спорить между собой. Затем они перешли на оскорбления. Геннадий Косован выплеснул на оппонента стакан воды, после чего завязалась драка. Тофилат ударил Косована и повалил на землю. Экс-замглавы МВД потерял сознание.
Отмечается, что после передачи политики помирились и обменялись рукопожатиями. Сергей Тофилат написал на своей странице в Facebook, что не смог контролировать свои эмоции и сожалеет о случившемся.
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Молдавские политики подрались в телеэфире, один потерял сознание
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