Молдавские политики подрались в телеэфире, один потерял сознание

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Во время телешоу политики начали спорить между собой. Затем они перешли на оскорбления. Геннадий Косован выплеснул на оппонента стакан воды, после чего завязалась драка. Тофилат ударил Косована и повалил на землю. Экс-замглавы МВД потерял сознание.Отмечается, что после передачи политики помирились и обменялись рукопожатиями. Сергей Тофилат написал на своей странице в Facebook, что не смог контролировать свои эмоции и сожалеет о случившемся.