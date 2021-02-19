Более 3,3 т кедровых орехов стоимостью более BYN 120 тыс. пытался вывезти из Беларуси без декларирования и наличия документов гражданин Молдовы, сообщает Государственный таможенный комитет.
– Попытку незаконного вывоза из Беларуси крупной партии кедровых орехов пресекли гомельские таможенники в пункте пропуска "Новая Гута". Товар был обнаружен при проведении таможенного осмотра микроавтобуса Volkswagen, который следовал в Украину. Его 32-летний водитель, гражданин Молдовы, намеревался вывезти с таможенной территории Евразийского экономического союза кедровые орехи без декларирования и наличия соответствующих документов на товар, – пояснили в комитете.
В ГТК напомнили, что в отношении данного товара в соответствии с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии № 30 от 21 апреля 2015 года "О мерах нетарифного регулирования" установлен разрешительный порядок вывоза.
Предварительная оценочная стоимость орехов составляет более BYN 120 тыс. В связи с незаконным вывозом в крупном размере ограниченного к перемещению товара Гомельская таможня возбудила уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 228 УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.
Фото: ГТК
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Молдаванин пытался нелегально вывезти из Беларуси более трех тонн кедровых орехов
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