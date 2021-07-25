Молчан о санкциях в отношении Венесуэлы: страна успела адаптироваться в кризисной ситуации

О постепенном выходе Венесуэлы из кризиса, обусловленного санкциями, Посол Беларуси в Венесуэле Андрей Молчан рассказал в комментарии телеканалу ОНТ.
– Венесуэла с 2015 года находится под жесточайшими торгово-экономическими санкциями, которые практически полностью развалили ее экономику на начальном этапе. Но сейчас это страна, которая успела адаптироваться в этой кризисной ситуации и начинает потихоньку оживать, – сказал глава белорусской дипмиссии.
Он также отметил, что в этой стране «создан наш плацдарм, инфраструктура», а также наработаны связи с Беларусью в оборонной и научно-технической сферах, образовании и медицине.
– И вот сейчас, когда мы видим, что Венесуэла выходит из этого кризиса, она начинает опираться на те страны, которые проявили дружественный и конструктивный подход к ней во время этого бедственного положения. И слава Богу, что пока еще Венесуэла смотрит на Беларусь как на государство-союзник, дружественную страну, – добавил Андрей Молчан.
Фото из архива БЕЛТА
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