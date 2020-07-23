МОК рассматривает вариант проведения Олимпиады в Токио без зрителей

МОК из-за пандемии нового коронавируса рассматривает вариант проведения Олимпиады в Токио в следующем году без зрителей для обеспечения безопасности. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.





"Никто не хочет, чтобы они прошли без зрителей. Однако мы готовы принимать необходимые меры, чтобы провести Олимпиаду в безопасной среде", - отметил Бах.

Глава МОК отметил сложности в подготовке спортсменов, которые не знают, когда возобновятся крупные соревнования и в какой момент им необходимо выйти на пик формы, передает ТАСС со ссылкой на NHK. Они

Олимпийские Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа этого года, но из-за пандемии были перенесены на следующий год. Планируется, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года с сохранением названия Игр "Токио-2020".