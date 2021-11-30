МОК: противоковидный план во время Игр в Пекине может быть адаптирован под новые вызовы

План противодействия распространению COVID-19 во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине может быть скорректирован в связи с появлением новых штаммов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Международного олимпийского комитета (МОК).
- Последние события, связанные с COVID-19, усиливают важность включенных в план мер, которые при необходимости могут быть адаптированы в зависимости от конкретных обстоятельств и обеспечения всеобщей безопасности в меняющихся условиях, - отмечается в сообщении МОК.
Олимпийские игры в Пекине пройдут в феврале. 30 ноября официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что распространение нового штамма коронавируса омикрон может привести к некоторым сложностям в области профилактики и контроля заболеваний, но Китай обладает опытом в борьбе с COVID-19 и верит, что Олимпийские игры в Пекине пройдут успешно и гладко.
- План "Пекин-2022" (Playbooks) обеспечивает основу для безопасных зимних Олимпийских игр для всех ее участников и жителей Китая. Мы ориентируемся на опыт проведения других международных спортивных мероприятий, включая успешные Игры в Токио, и антикоронавирусную политику, действующую сейчас в Китае. Вторая версия плана будет выпущена в начале декабря, - отметили в международном комитете.
- Принципы и меры противодействия COVID-19 основаны на обширной работе международной рабочей группы в сотрудничестве с научными экспертами и организациями со всего мира. Тестирование перед отъездом, кампания вакцинации, система управления в формате "замкнутый цикл" и регулярное тестирование являются одними из жизненно важных элементов, которые позволят Играм проходить безопасно, - обратили внимание в МОК.
26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила обнаруженный на юге Африки штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность у ВОЗ. Потенциально он способен снизить эффективность вакцин и распространяться быстрее других штаммов.
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