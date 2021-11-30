МОК: противоковидный план во время Игр в Пекине может быть адаптирован под новые вызовы

- отмечается в сообщении МОК.Олимпийские игры в Пекине пройдут в феврале. 30 ноября официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что распространение нового штамма коронавируса омикрон может привести к некоторым сложностям в области профилактики и контроля заболеваний, но Китай обладает опытом в борьбе с COVID-19 и верит, что Олимпийские игры в Пекине пройдут успешно и гладко., - отметили в международном комитете.- обратили внимание в МОК.26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила обнаруженный на юге Африки штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность у ВОЗ. Потенциально он способен снизить эффективность вакцин и распространяться быстрее других штаммов.Фото: EPA-EFE