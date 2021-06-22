МОК продолжает обсуждать с НХЛ вопрос участия игроков лиги в Олимпиаде-2022

Ранее глава ИИХФ Рене Фазель сообщил, что решение об участии в Олимпийских играх энхаэловцев примут в начале текущей недели.Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли отметил, что переговоры по данному вопросу продолжаются.Перед состоявшейся в 2018 году зимней Олимпиадой стороны не смогли договориться об участии хоккеистов из НХЛ в Играх. Тот турнир выиграли россияне, одолевшие в финале немцев – 4:3 (в овертайме).