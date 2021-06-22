Международный олимпийский комитет обсуждает с Международной федерацией хоккея и Национальной хоккейной лигой вопрос участия хоккеистов из НХЛ в Играх-2022 в Пекине, проинформировали ТАСС в пресс-службе МОК.
Ранее глава ИИХФ Рене Фазель сообщил, что решение об участии в Олимпийских играх энхаэловцев примут в начале текущей недели.
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли отметил, что переговоры по данному вопросу продолжаются.
Перед состоявшейся в 2018 году зимней Олимпиадой стороны не смогли договориться об участии хоккеистов из НХЛ в Играх. Тот турнир выиграли россияне, одолевшие в финале немцев – 4:3 (в овертайме).
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МОК продолжает обсуждать с НХЛ вопрос участия игроков лиги в Олимпиаде-2022
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