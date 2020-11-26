Моисеев хочет спеть «Голубую луну» в трио с Бузовой и Трубачом

О желании певца исполнить хит вместе с другими артистами рассказал его директор Сергей Горох, пишет РИА Новости.
Ранее «Голубую луну» Бузова с Трубачом уже перепели на телевидении – а до этого спрашивали разрешения у Бориса Моисеева, который лично утвердил итоговую версию.
Директор певца сообщил: Моисеев высоко оценил исполнение его хита, но жалеет, что выступление прошло без него. «Если бы спели втроем, то мы бы тогда зажгли», — передал он слова Бориса Михайловича.
Вероятно, артисты споют «Голубую луну» вместе на передаче о Моисееве, которую, по словам директора певца, готовят на одном из телеканалов.
Фото: РИА Новости
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