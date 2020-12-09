"Могут убить": Малышева рассказала о самых опасных комнатных растениях

Догадывались ли вы, что некоторые комнатные растения могут быть опасны для здоровья? Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала перечислила, какие цветы не стоит оставлять у себя в доме.
Среди опасных растений оказались диффенбахия, монстера и антуриум.
– Они могут вызвать ожоги, удушье и другие тяжелейшие состояния, – рассказывает Малышева.
Коллега врача отметил, что диффенбахия относится к виду южноамериканских тропических растений.
– Сок и выделения диффенбахии ядовиты. Если этот самый сок попадет на слизистую, вещества, содержащиеся в нем, будут вызывать отеки гортани, – предупреждает специалист. – Такие последствия вызывает оксалат кальция, который содержится в растении.
Телеведущая предупредила, что дети чаще всего могут взаимодействовать с цветком, к примеру, укусить его или потрогать пальцами, а затем потереть глаза.
Еще одним популярным комнатным растением у садоводов является монстера. По месту обитания она "землячка" диффенбахии.
– Монстера также является ядовитым растением. В ее составе присутствуют оксалат кальция, кроме того, ночью лиана выделяет углекислый газ, – утверждает врач.
Растение антуриум, в свою очередь, выделяет вещества, которые стимулируют выработку гистамина при попадании на кожу. Вследствие чего у человека возникает аллергическая реакция вплоть до анафилактического шока.
– Беда в том, что зачастую именно такие растения присутствуют в спальнях, детских садах, школах. Мы рекомендуем всем садоводам-любителям воздержаться от приобретения таких растений до разрешения санитарных органов, – добавляет Малышева. – Есть растения, которые безопасны, однако даже на их листьях скапливается большое количество пыли, а в грунте – грибок.
Фото: pixabay.com
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