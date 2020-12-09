Могут проявляться шесть и более недель: ученые назвали длительные симптомы COVID-19

Быстрая утомляемость, кашель, головные боли, потеря обоняния и вкуса – симптомы коронавируса, которые могут сохраняться у человека довольно продолжительное время. У трети инфицированных они проявляются на протяжении шести и более недель после постановки диагноза. Об этом стало известно из сообщения Женевского университета. Результаты исследований сотрудников учреждения совместно с коллегами из Университетского госпиталя Женевы размещены в академическом медицинском журнале Annals of Internal Medicine, пишет ТАСС.
Ученые начали свое исследование еще в марте. Специалисты собрали группу из 669 пациентов, которые лечились дома, и вели за ними наблюдение. Средний возраст испытуемых составил 43 года, у 69% не было замечено дополнительных проблем со здоровьем, которые бы привели к осложнениям. Хотя за прошедшие после начала пандемии месяцы накоплены значительные медицинские и научные знания о COVID-19, "многие аспекты этой болезни остаются загадкой, в частности, те, что относятся к ее развитию и долгосрочным последствиям", подчеркнули в университете.
– По прошествии шести недель после постановки диагноза почти у трети участников исследования все еще имелся один или несколько симптомов, связанных с COVID-19, – говорится в сообщении.
Здесь имеется в виду в первую очередь утомляемость, которая была характерна для 14% пациентов, потеря обоняния или вкуса (12%), одышка (9%). Вместе с тем у 6% не исчез кашель, а 3% страдали от головной боли. По словам специалистов, пациенты, испытывавшие длительное время эти проблемы, были обеспокоены и хотели получить сведения о том, как долго у них будут сохраняться данные симптомы.
Авторы исследования считают, что наличие длительных признаков болезни у инфицированных COVID-19 пациентов "должно быть признано". Это даст возможность "оптимизировать уход" за больными. Эксперты также добавили, что нужно обязательно провести "информационную кампанию среди населения и лечащего персонала" о долгосрочных последствиях коронавируса.
Опубликовано:
1215
Могут проявляться шесть и более недель: ученые назвали длительные симптомы COVID-19
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ