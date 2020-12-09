Могут проявляться шесть и более недель: ученые назвали длительные симптомы COVID-19

Ученые начали свое исследование еще в марте. Специалисты собрали группу из 669 пациентов, которые лечились дома, и вели за ними наблюдение. Средний возраст испытуемых составил 43 года, у 69% не было замечено дополнительных проблем со здоровьем, которые бы привели к осложнениям. Хотя за прошедшие после начала пандемии месяцы накоплены значительные медицинские и научные знания о COVID-19, "", подчеркнули в университете.– говорится в сообщении.Здесь имеется в виду в первую очередь утомляемость, которая была характерна для 14% пациентов, потеря обоняния или вкуса (12%), одышка (9%). Вместе с тем у 6% не исчез кашель, а 3% страдали от головной боли. По словам специалистов, пациенты, испытывавшие длительное время эти проблемы, были обеспокоены и хотели получить сведения о том, как долго у них будут сохраняться данные симптомы.Авторы исследования считают, что наличие длительных признаков болезни у инфицированных COVID-19 пациентов "". Это даст возможность "" за больными. Эксперты также добавили, что нужно обязательно провести "" о долгосрочных последствиях коронавируса.