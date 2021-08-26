"Могилевзеленстрой" подготовит ко Дню знаний около 5 тысяч роз

Примерно пять тысяч роз планирует реализовать "Могилевзеленстрой" ко Дню знаний, сообщает БЕЛТА.
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– К 1 сентября в нашей фирменной сети будет заготовлено около 5 тысяч роз отечественного производства, из Голландии и Эквадора, – рассказала начальник отдела маркетинга и сбыта предприятия Мартина Богайчук. – Мы также предложим покупателям около 2 тысяч разнообразных цветов импортной срезки: орхидеи, эустомы, подсолнухи, гортензии, гвоздики, герберы, хризантемы и кустовые розы.
Кроме того, предприятие располагает большим ассортиментом комнатных растений, которые в последние годы часто выбирают для подарка преподавателям на 1 сентября. Самыми популярными стали фаленопсисы, замиокулькасы, спатифиллумы, антуриумы и другие.
Мартина Богайчук подчеркнула, что в последнее время старшеклассники все чаще покупают один большой букет от всего класса. А вот учащиеся начальной школы дарят цветы от каждого ученика. Здесь хорошо себя зарекомендовали тематические композиции, дизайнерские корзиночки и коробочки, которые в обязательном порядке должны содержать какой-либо декоративный школьный атрибут.
– В прошлом году специалисты предприятия оформляли цветочные коробки в виде книжки или букваря, а букеты дополняли карандашами и линейками, – добавила Мартина Богайчук. – Такие композиция всегда оригинальные и выделяются на фоне обычных букетов.
Представитель организации "Могилевзеленстрой" отметила, что стоимость букетов приемлемая и рассчитана на средний потребительский кошелек.
График работы всех фирменных магазинов предприятия накануне праздника будет изменен. Так, 31 августа торговые объекты будут работать до последнего клиента, а 1 сентября откроют свои двери уже в 7:30.