Могилевский областной историко-патриотический клуб «Виккру» организует арт-окно «Мгновения поиска»

Фотографий за 27 лет работы у клуба тысячи, но в окнах Могилевской городской библиотеки имени Карла Маркса все, конечно, не поместятся. Поэтому для проекта выберут десятка три. Самых ярких.А под ними, по словам бессменного руководителя клуба «Виккру» Николая Борисенко, разместится экспозиция из вещей, найденных на раскопках: солдатская амуниция, снаряжение.Арт-окно «Мгновения поиска» будет работать до середины июня.Справочно: Могилевский областной клуб «Виккру» – это более 150 патриотов (в числе которых – опытные краеведы, историки, писатели, работающая и студенческая молодежь), 23 поисковые группы и отряда из 14 районов области. За время работы «Виккру» стараниями поисковиков подняты в ходе полевых экспедиций останки 1436 красноармейцев, по медальонам, боевым наградам и личным вещам установлены имена 91 героя, еще около 26,5 тысячи имен возвращены из небытия по архивным данным.Фото «Виккру»