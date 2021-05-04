Выставку «Мгновения поиска» в рамках проекта «Арт-окно» представит ко Дню Победы Могилевский областной историко-патриотический клуб «Виккру». На снимках – его бойцы в процессе полевых поисковых работ: на одном тянут из болота фрагменты советского самолета, разбившегося в годы Великой Отечественной войны, на другом – извлекают из-под земли останки павших героев, которые до сих пор числились пропавшими без вести, на третьем – пытаются прочесть медальон, найденный при красноармейце, чтобы вернуть из небытия еще одно имя….
Фотографий за 27 лет работы у клуба тысячи, но в окнах Могилевской городской библиотеки имени Карла Маркса все, конечно, не поместятся. Поэтому для проекта выберут десятка три. Самых ярких.
А под ними, по словам бессменного руководителя клуба «Виккру» Николая Борисенко, разместится экспозиция из вещей, найденных на раскопках: солдатская амуниция, снаряжение.
Арт-окно «Мгновения поиска» будет работать до середины июня.
Справочно: Могилевский областной клуб «Виккру» – это более 150 патриотов (в числе которых – опытные краеведы, историки, писатели, работающая и студенческая молодежь), 23 поисковые группы и отряда из 14 районов области. За время работы «Виккру» стараниями поисковиков подняты в ходе полевых экспедиций останки 1436 красноармейцев, по медальонам, боевым наградам и личным вещам установлены имена 91 героя, еще около 26,5 тысячи имен возвращены из небытия по архивным данным.
Фото «Виккру»
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Могилевский областной историко-патриотический клуб «Виккру» организует арт-окно «Мгновения поиска»
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