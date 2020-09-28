Скидки на стрижки для пожилых людей будут действовать в ряде парикмахерских Могилева. Как сообщает пресс-служба Могилевского горисполкома, 30 сентября и 1 октября льготы при обслуживании пенсионеры смогут получить более чем в десяти салонах города. Для этого они должны предоставить пенсионные удостоверения и в большинстве парикмахерских записаться на прием заранее.
Кроме того, еженедельно по четвергам для категории социально незащищенных граждан (пенсионеров, инвалидов, участников ВОВ, бывших узников, учащихся, детей до 7 лет) предоставляются скидки на помывку в общих отделениях бань города.
Фото: Passion
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Могилевским пенсионерам в День пожилого человека предоставят льготы на ряд услуг
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