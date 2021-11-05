SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.46
EUR: 2.84
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Могилевские врачи-ветераны подарили Президенту "сердце на ладонях"

Могилевские врачи-ветераны подарили Президенту "сердце на ладонях"

Во время посещения новых корпусов Могилевской областной клинической больницы врачи-ветераны подарили Александру Лукашенко необычный сувенир из стекла  – "сердце на ладонях".


– Во Дворец Независимости поставим, чтобы люди видели его, – сказал Президент.

Глава государства тепло пообщался с ветеранами могилевского здравоохранения, поблагодарил их за работу, пожелал здоровья:

– Вы для нас величайшая ценность!

Как оказалось, Александр Лукашенко лично знаком и помнит некоторых из них из опыта предыдущих посещений за годы президентства. Во время разговора было подчеркнуто разительное положительное отличие между нынешним состоянием больницы и тем, как было в прежние годы.

– Мы благодарны. Потому что сделать такое без вашего волевого решения, без волевого решения местных властей, было невозможно, – отметили ветераны.

– То есть ты хочешь сказать, что в диктатуре тоже есть что-то положительное, – с юмором сказал Президент. – Приняли решение – за 10 месяцев построили!

Во время посещения кардиоцентра Глава государства обратил внимание на то, что наряду с развитием медицины надо потихоньку приучать людей, чтобы они ценили свое здоровье и вели здоровый образ жизни.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы