Могилевские врачи-ветераны подарили Президенту "сердце на ладонях"

– Во Дворец Независимости поставим, чтобы люди видели его, – сказал Президент.



Глава государства тепло пообщался с ветеранами могилевского здравоохранения, поблагодарил их за работу, пожелал здоровья:



– Вы для нас величайшая ценность!



Как оказалось, Александр Лукашенко лично знаком и помнит некоторых из них из опыта предыдущих посещений за годы президентства. Во время разговора было подчеркнуто разительное положительное отличие между нынешним состоянием больницы и тем, как было в прежние годы.



– Мы благодарны. Потому что сделать такое без вашего волевого решения, без волевого решения местных властей, было невозможно, – отметили ветераны.



– То есть ты хочешь сказать, что в диктатуре тоже есть что-то положительное, – с юмором сказал Президент. – Приняли решение – за 10 месяцев построили!



Во время посещения кардиоцентра Глава государства обратил внимание на то, что наряду с развитием медицины надо потихоньку приучать людей, чтобы они ценили свое здоровье и вели здоровый образ жизни.

