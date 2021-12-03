Могилевские таможенники пресекли незаконный ввоз из России крупной партии контрафактной икры

В Могилеве был остановлен Volkswagen Passat В5, в котором перевозилось 430 банок икры лососевой зернистой стоимостью более 8,6 тыс. рублей. У предпринимателя отсутствовали необходимые товаросопроводительные документы, а на банках с икрой – соответствующая маркировка контрольными (идентификационными) знаками. В результате проведения специальных мероприятий могилевские таможенники не допустили вовлечения контрафактного продукта в незаконный оборот на территории нашей страны.





По имеющейся информации, продукцию планировалось незаконно реализовать в Могилеве. Об этом рассказали сотрудники Могилевской таможни.

По данному факту Могилевская таможня проводит проверку в соответствии со ст. 13.12 КоАП «Нарушение порядка приобретения, хранения, использования в производстве, транспортировки, отпуска и реализации товаров». Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа до тридцати базовых величин.

Материалы для начала административного процесса по двум нарушениям – требований законодательства о маркировке товаров и незаконной предпринимательской деятельности – переданы в ИМНС по Могилевской области.