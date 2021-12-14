Могилевские таможенники пресекли незаконный ввоз электронных сигарет из России на 96,5 тыс. рублей

Три факта незаконного ввоза в нашу страну из России электронных сигарет и жидкости для заправки парогенераторов установили могилевские таможенники совместно с ИМНС по Могилевской области.

Как рассказали сотрудники Могилевской таможни, два автомобиля, в которых перевозился товар, были остановлены при проведении спецмероприятий в Осиповичах. В общей сложности в них обнаружилось более двух тысяч электронных сигарет и 600 емкостей с ароматизированной жидкостью для их заправки общей стоимостью около 76 тыс. рублей. В одном из транспортных средств таможенники также обнаружили 14 пар беспроводных наушников AirPods Pro Apple на 8,5 тысячи рублей.





А в ходе проверки в Могилеве был выявлен третий факт – незаконная реализация 500 персональных электронных парогенераторов стоимостью 12 тыс. рублей.

Во всех случаях у владельцев отсутствовали сопроводительные документы, необходимые при транспортировке товара.

По данным фактам Могилевской таможней проводится проверка в соответствии со ст. 13.12 КоАП «Нарушение порядка приобретения, хранения, использования в производстве, транспортировки, отпуска и реализации товаров». Данной статьей предусмотрено наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин на физическое лицо, а на индивидуального предпринимателя – до пятидесяти процентов от стоимости предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров.





По двум материалам также проводится проверка в ИМНС по Могилевской области по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности.

Фото предоставлено Могилевской таможней

