Могилевские спасатели нашли пенсионера-грибника, потерявшегося в лесу

Пенсионера, который ушел в лес за грибами и заблудился, искали вчера в лесах под Могилевом. Пресс-служба Могилевского областного управления МЧС сообщает, что информацию о том, что мужчина ушел в лес около деревни Коркать, но назад не вернулся, спасатели получили вчера около восьми утра.

К поискам человека приступили незамедлительно. Вместе со спасателями участие в них приняли и сотрудники милиции. Ситуацию усложнял тот факт, что мобильная связь с грибником отсутствовала. Кроме того, стало известно, что он страдает эпилепсией и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Нашли мужчину ближе к обеду – на расстоянии полутора километров от его деревни. По словам пенсионера, он провел в лесу несколько дней. В медпомощи сельчанин не нуждался.