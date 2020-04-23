Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+16 oC
USD: 2.49
EUR: 2.7
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Могилевские следователи собрали средства для поддержки медиков

Могилевские следователи собрали средства для поддержки медиков

Следователи Могилевской области подключились к инициативе добровольной материальной поддержки медиков. Официальный представитель управления СК по Могилевской области Анастасия Лавринович рассказала, что в акции приняли участие сотрудники и гражданский персонал:

Офицерские собрания подразделений и члены областной профорганизации перевели на счет Минздрава страны 2200 рублей. Эти средства будут использованы для приобретения оборудования лабораторной диагностики COVID-19, а также диагностических наборов, защитных средств и необходимых препаратов.  

Добровольная помощь оказана и Могилевской городской станции скорой медпомощи. От имени Союза следователей области председатель организации, полковник юстиции Виталий Шлеханов передал руководству станции сегодня сертификат на 1700 рублей.


Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
В Германии снижается уровень поддержки карантинных мероприятий
Иран пообещал обстреливать корабли США
В профсоюзный фонд страхования медиков перечислили уже более 500 тыс. рублей
После субботника Могилев станет чище и зеленее
Копипасту не подлежит. Как защитить свои авторские права в соцсетях?
Борьба с коронавирусом — задача всей вертикали власти
Профсоюзы Минской области передали больницам средства индивидуальной защиты на более чем 400 тыс. руб.
Румас: проект стратегии развития евразийской интеграции — результат сложного компромисса сторон
Гражданин Польши незаконно пересек границу, стремясь попасть к девушке в Гродно
Президент рекомендует обратить внимание на отечественные тест-системы на COVID-19
мнение
Юрий ТЕРЕХ
О яблонях и яблоках
Боец из отряда Володьки. В рядах белорусских партизан с врагом сражался 24-летний Гантай Ташниязов из Узбекистана
Как запомнить ПИН-код от карты, стихотворение и параграф из учебника
Профсоюзы на субботнике приведут в порядок места боевой славы
К 9 мая благоустроят более 7,6 тысячи мемориальных комплексов
Toyota представила конкурента Nissan Juke
Футболист Станислав Драгун направит 20 тыс. рублей боровлянским больницам для борьбы с COVID-19
Более 1,5 тысячи новичков вступили в ряды волонтеров Белорусского Красного Креста с начала эпидемии коронавируса
Умерла автор песен группы «Ласковый май» Алла Гольцева
Экономика, поставки энергоресурсов и перспективы "Восточного партнерства" — о чем говорили Лукашенко и Науседа
Нацбанк будет отслеживать выполнение МФО рекомендаций по отсрочкам платежей и снижению ставок для клиентов в период пандемии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ленин будет жить
Авторы
СКАНИРУЙТЕ