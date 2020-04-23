Могилевские следователи собрали средства для поддержки медиков

Следователи Могилевской области подключились к инициативе добровольной материальной поддержки медиков. Официальный представитель управления СК по Могилевской области Анастасия Лавринович рассказала, что в акции приняли участие сотрудники и гражданский персонал:

— Офицерские собрания подразделений и члены областной профорганизации перевели на счет Минздрава страны 2200 рублей. Эти средства будут использованы для приобретения оборудования лабораторной диагностики COVID-19, а также диагностических наборов, защитных средств и необходимых препаратов.

Добровольная помощь оказана и Могилевской городской станции скорой медпомощи. От имени Союза следователей области председатель организации, полковник юстиции Виталий Шлеханов передал руководству станции сегодня сертификат на 1700 рублей.



