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  2. Могилевские эксперты сумели прочесть листовку из 1941-го, пролежавшую в земле свыше 80-и лет

Могилевские эксперты сумели прочесть листовку из 1941-го, пролежавшую в земле свыше 80-и лет

Фрагмент листа бумаги с обложкой, найденные в ходе поисковых работ на Буйничском поле 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном Минобороны и областным историко-патриотический клуб «ВИККРУ», исследовали могилевские эксперты. Как сообщила главный специалист по работе со СМИ управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская, бумага пролежала в земле без малого восемь десятков лет и требовались специальные знания, чтобы очистить ее и при этом не повредить:


– Для удаления грунта, продуктов гниения и придания эластичности бумаге эксперты в течение нескольких суток размачивали ее в различных химических растворах. В результате удалось восстановить фрагмент текста, набранного типографским способом. Исходя из содержания, можно предположить, что именно данную пропагандистскую речь слушали бойцы Красной армии для поднятия боевого духа. К сожалению, никаких записей, указывающих на принадлежность исследованной листовки конкретному человеку, не установлено.


Ирина Рачковская отметила, что эксперты УГКСЭ по Могилевской области не впервые исследуют вещи, принадлежавшие бойцам времен Великой Отечественной войны, поднятые поисковиками. В частности, в  2019 году эксперты отдела криминалистических экспертиз исследовали спрессованные листы бумаги, найденные вместе с человеческими останками у деревни Гаи Могилевского района. Тогда специалистам удалось восстановить членские билеты «Осоавиахима» и «Союза воинствующих безбожников СССР» на имя Семена Яковлевича Дрищенко, курсанта Минской школы милиции, который участвовал в боях в составе батальона милиции под руководством капитана Владимирова. Во втором случае эксперты исследовали медальон, обнаруженный вместе с человеческими останками в окрестностях деревни Усохи Быховского района. Так стало известно имя еще одного защитника родины, павшего на поле боя, – Андрея Андреевича Музыко, уроженца Полтавской области Украины.

Фото предоставлено управлением Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области

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Могилевские эксперты сумели прочесть листовку из 1941-го, пролежавшую в земле свыше 80-и лет
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