Могилевская область в 2020 году увеличила намолот зерна на треть

, – рассказалКак он отмечает, Главой государства поставлена задача до 15 ноября завершить уборку кукурузы на зерно., – добавил замминистра.По данным на пятницу, 13 ноября, всего по Беларуси намолочено 9,222 млн т зерна вместе с кукурузой. Средняя урожайность составила 39 ц/га, что больше, чем на аналогичную дату прошлого года, когда этот показатель равнялся 34,6 ц/га. Больше всего зерна собрано в Минской области – 2,3 млн т. В тройку лидеров также вошли Гродненская и Брестская области – 1,7 млн т и свыше 1,5 млн т соответственно. Не отстает и Могилевская – почти 1,3 млн т. Наравне идут Витебская и Гомельская области. Здесь намолочено свыше 1,1 млн т.Кукурузу убрали с 1,163 млн га, или с 96% запланированной площади. На силос и зеленый корм убрано 995,7 тыс. га (98,8% плана), собрано 22,771 млн т зеленой массы при урожайности 228,7 ц/га. Уборка кукурузы на зерно проведена на 167,4 тыс. га (81,9% плана), намолочено более 1,1 млн т.Сахарную свеклу белорусские аграрии убрали с 76,7 тыс. га, что составляет 93,6% уборочной площади. Собрано 3,719 млн т при средней урожайности 485,1 ц/га. Сахаристость свеклы составляет 16,28%. Что касается других овощей, белорусские аграрии провели уборочные работы на 5,93 тыс. га (99,2% плана), собрано 171,3 тыс. т при урожайности 289,1 ц/га.В стране заготовлено 13,881 млн т сенажа (110,2% плана) и 19,629 млн т силоса (102,4%). Всего на настоящий момент заготовлено 9,7 млн т кормовых единиц травяных кормов (103,9% плана).