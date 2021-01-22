Могилевская область по итогам года продемонстрировала лучший результат по ВРП

Об этом сообщил журналистам председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Заяц сегодня по итогам доклада Президенту.
При назначении главы Могилевщины Александр Лукашенко поручил вывести область с низовых позиций, обеспечив при этом жесткую технологическую и исполнительскую дисциплину.
– По итогам работы за 2020 год валовой региональный продукт Могилевской области составил 100,9 процента – самый лучший результат в Беларуси. При этом сельское хозяйство обеспечило рост 105,5 процента во всех категориях хозяйств, в сельхозпредприятиях рост составил 108,8 процента. Промышленность – 103,4 процента, торговля – 100,7 процента. Обеспечен рост заработной платы на 15,2 процента, – уточнил губернатор.
При этом Леонид Заяц отметил, что эти показатели недостаточные, но резервы их качественного и количественного улучшения в области видят. Вся последующая деятельность аграриев и промышленников, а также жителей Могилевщины будет нацелена именно на это, добавил он.
Глава области также подчеркнул, что в прошлом году неплохо сработали ее юго-восточные регионы, особенно в земледелии:
– Приросли в 1,4 раза по зерну, в 1,6 раза по рапсу, заготовили больше кормов. Валовая продукция сельского хозяйства увеличилась на 4,4 процента, а выручка на одного работника – на 20,3 процента. Выросла заработная плата. Но еще, естественно, недостаточно этого уровня развития, чтобы можно было сравняться даже со среднеобластными показателями.
Принятая программа развития юго-восточных регионов Могилевской области позволит за пять лет выровнять их показатели, а по некоторым – выйти вперед, уверен Леонид Заяц.
Фото: БЕЛТА
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