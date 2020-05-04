Могилевская область наращивает темпы оздоровления детей, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС

В Могилевской области количество детей, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС и прошедших санаторно-курортное лечение или оздоровление, за первый квартал 2020 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из информации, размещенной на сайте Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

— В I квартале 2020 года в Могилевской области воспользовались санаторно-курортным лечением и оздоровлением 2819 детей и подростков области, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, из них 2782 ребенка — в составе организованных групп, 37 детей в возрасте от 3 до 6 лет, проживающих на территории радиоактивного загрязнения, — в сопровождении родителей, — проинформировали в центре.

Для сравнения: в первом квартале 2019 года санаторно-курортным лечением и оздоровлением воспользовались 2718 детей и подростков, в том числе 2662 —в составе организованных групп, 54 в возрасте от 3 до 6 лет — в сопровождении одного из родителей.

За январь — март 2020 года дети получали оздоровление и лечение в 22 здравницах, расположенных как на территории Беларуси, так и за ее пределами (год назад — в 19), 140 детей и подростков воспользовались санаторно-курортным лечением в санатории «Белая Русь» в Туапсе (годом ранее 55 человек оздоравливались в санатории «Беларусь» в Сочи, 86 — в санатории «Белая Русь» г. Туапсе).

Ранее сообщалось, что в Беларуси в 2019 году на санаторно-курортное лечение и оздоровление населения, пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, из средств республиканского бюджета было выделено 91,5 миллиона рублей. Особое внимание Правительством и Республиканским центром по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения уделяется организации лечения и оздоровления детей, проживающих и обучающихся на загрязненных радионуклидами территориях республики. В 2019 году прошли лечение и оздоровление более 87 тысяч таких детей.

Обеспечение пострадавшего населения санаторно-курортным лечением и оздоровлением является одной из приоритетных задач Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011—2015 годы и на период до 2020 года.