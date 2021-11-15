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Могилевская молодежь обсудила вопросы патриотического воспитания

Проект программы патриотического воспитания населения Беларуси на 2022–2025 годы обсудили сегодня в Могилеве во время областной диалоговой площадки. На базе Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий собралось порядка 50 человек – учащаяся и студенческая молодежь, представители трудовых коллективов.

– Проект не взялся ниоткуда. Уже есть определенные наработки, но все же хочется обсудить их с молодыми людьми, услышать их мнение, узнать взгляд на ту или иную ситуацию, – отметил первый секретарь Могилевского областного комитета ОО «БРСМ» Владимир Павловский. – А если от нашего актива поступят дельные предложения, не исключено, что они найдут отражение в будущей программе.


Представители МГУ им. А.А. Кулешова приехали на мероприятие с целым рядом идей.

– В частности, предлагаем каждую неделю отправлять группу волонтеров наводить порядок в памятных для города местах, – уточняет студентка Ирина Кабетова. – Такая работа, безусловно, проводится, но можно сделать ее более регулярной. Нелишним будет и проведение открытых диалогов на факультетах учебных заведений, чтобы выяснять, что действительно интересно молодежи. Еще хотелось бы популяризировать среди студенчества экскурсии по Беларуси, чтобы ребята ближе знакомились с историей и культурой своей страны.



Руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы № 37 Могилева Иван Хиревич обратил внимание на проблему, что современные дети получают слишком большой поток информации в интернете.



– А ведь там нет барьеров и красных зон, поэтому считаю важным сработать в данном вопросе на опережение, – говорит молодой человек. – Мало просто мониторить информацию и делать выводы. Нужно самим создавать какой-то материал, внедрять новые формы, в том числе касающиеся привития любви к родине. Как показали события августа 2020 года, в этом направлении пока значимый пробел, который нужно не только заполнить и зацементировать, но и обогнать.




Также участники диалоговой площадки предлагали проводить дополнительные занятия патриотической направленности в младших классах и создать отдельные классы патриотического воспитания при школах, больше внимания уделять государственной символике, активнее информировать молодежь о проводимых мероприятиях и культурных событиях.


Все прозвучавшие предложения будут аккумулированы, проработаны и переданы в Минск.

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Фото: Любовь СОЛОВЬЕВА
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