Жительница областного центра украла чужую породистую собаку и продала ее на одной из интернет-площадок. Об этом сообщает УВД Могилевского облисполкома.
Фото иллюстративного характера
За помощью к правоохранителям обратилась 29-летняя горожанка. Она рассказала, что во время прогулки на улице Жемчужной у нее украли собаку породы бигль. Женщина пояснила: стоимость питомца – 500 BYN.
Милиционеры установили, что собаку присвоила 37-летняя продавщица одного из городских магазинов. Пес часто гулял без поводка вокруг дома: дрессированное животное всегда гуляло рядом с хозяйкой.
– Но в этот раз питомец зашел за здание – там его и заметила идущая мимо женщина. Она забрала собаку. Пока владелица пса расклеивала объявления о пропаже любимца, на ошейнике которого к тому же были написаны ее имя и телефон, подозреваемая также разместила объявление о продаже собаки за BYN 80. Вскоре нашлись покупатели, которые заплатили за чужую собаку указанную сумму, – прокомментировали в милиции.
В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело.
Фото: pixabay.com
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Могилевчанка украла породистую собаку и продала ее через интернет
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