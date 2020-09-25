Могилевчанину обещали 55 рублей за участие в протестном марше

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Девятнадцатилетний молодой человек пояснил, что пришел на протест с одной целью – заработать денег. В одном из Telegram-чатов за участие в шествии ему предложили 55 рублей.Житель Могилева водворен в изолятор временного содержания. Действиям задержанного будет дана правовая оценка.