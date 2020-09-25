Позавчера вечером в Могилеве во время шествия на несанкционированном массовом мероприятии сотрудники милиции заметили молодого человека в балаклаве с палкой за спиной. При досмотре у него, кроме того, были обнаружены два ножа – один за поясом, второй в ножнах, сообщается в Telegram-канале официального представителя Министерства внутренних дел Ольги Чемодановой.
Девятнадцатилетний молодой человек пояснил, что пришел на протест с одной целью – заработать денег. В одном из Telegram-чатов за участие в шествии ему предложили 55 рублей.
Житель Могилева водворен в изолятор временного содержания. Действиям задержанного будет дана правовая оценка.
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Могилевчанину обещали 55 рублей за участие в протестном марше
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