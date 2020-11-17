Суд Ленинского района Могилева признал обвиняемого 47-летнего мужчину виновным в насилии в отношении сотрудника милиции, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
Инцидент произошел 10 августа. Правоохранители несли службу по охране общественного порядка и пресекали несанкционированное массовое мероприятие. Агрессивно настроенный горожанин схватил за ноги и повалил на землю участкового инспектора Ленинского РОВД.
Нападавший был задержан. За участие в протестной акции его привлекли к административной ответственности, за насилие в отношении участкового инспектора милиции было возбуждено уголовное дело.
Сегодня суд признал его виновным: назначено три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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Могилевчанина приговорили к трем годам лишения свободы за насилие в отношении милиционера
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