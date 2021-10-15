Могилевчанина обокрали гости, а могилевчанку – в гостях

В оперативно-дежурную службу милиции обратился 66-летний могилевчанин, в квартире которого по переулку Ямницкому похитили кошелек с деньгами – около 616 рублей. Инцидент произошел вечером, когда у заявителя были гости.

Официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова поделилась подробностями:

– Сотрудники отдела уголовного розыска выяснили, что деньги забрала приглашенная приятельница хозяина, 40-летняя местная жительница. Она и прежде не раз бывала в гостях у хлебосольного пенсионера и знала, где лежит его кошелек с наличностью. В разгар общего веселья гостья незаметно забрала чужое из кармана верхней одежды, висящей в коридоре, и как ни в чем не бывало продолжила веселиться. Позже пыталась убедить хозяина квартиры и сотрудников милиции, что она совсем ни при чем, и даже указывала на другую гостью, которая якобы забрала деньги, однако людям в погонах удалось выяснить правду. Часть денег злоумышленница успела потратить на личные нужды.

Сейчас наличность возвращена благодарному владельцу. В отношении нечистой на руки гостьи возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка.

Похожий случай произошел и с 43-летней могилевчанкой, только она сама пострадала в гостях от рук нечестного гражданина. Заявительница распивала спиртное в компании приятелей, а после обнаружила пропажу мобильного телефона стоимостью более 800 рублей. Расстроенная, она обратилась в милицию.

Оказалось, что чужой телефон незаметно забрал 37-летний нигде не работающий местный житель, который был в той же компании. Гаджет он сразу же занес в ближайший ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Телефон уже возвращен владелице. В отношении подозреваемого также возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка.



