Житель областного центра взял в долг более BYN 22,3 тыс. на открытие собственного бизнеса и не вернул, сообщает УВД Могилевского облисполкома.
– В ОДС Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратились несколько горожан. Они одолжили крупные суммы своему знакомому, но возврата так и не дождались. 35-летний мужчина лишился около BYN 19 тыс., а 40-летний могилевчанин – более BYN 3,3. Общая сумма причиненного ущерба составила более BYN 22,3, – прокомментировали в милиции.
Правоохранители установили личность мужчины, который не возвращал деньги и перестал выходить на связь. Им оказался 30-летний безработный местный житель. В мае, августе и октябре 2020 года он несколько раз брал у пострадавших деньги в долг, не собираясь их возвращать. Знакомым он рассказывал, что планирует приобрести деревообрабатывающий станок и в дальнейшем развивать бизнес в этом направлении. После получения средств он переставал выходить на связь. Их он потратил на распитие спиртного и развлечения.
В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, следователи дали правовую оценку.
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Могилевчанин взял в долг на развитие бизнеса более BYN 22 тысяч и не вернул
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