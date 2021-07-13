Могилевчанин взял в долг на развитие бизнеса более BYN 22 тысяч и не вернул

прокомментировали в милиции.Правоохранители установили личность мужчины, который не возвращал деньги и перестал выходить на связь. Им оказался 30-летний безработный местный житель. В мае, августе и октябре 2020 года он несколько раз брал у пострадавших деньги в долг, не собираясь их возвращать. Знакомым он рассказывал, что планирует приобрести деревообрабатывающий станок и в дальнейшем развивать бизнес в этом направлении. После получения средств он переставал выходить на связь. Их он потратил на распитие спиртного и развлечения.В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, следователи дали правовую оценку.