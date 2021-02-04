Мужчина украл дорогие наушники в салоне связи и сдал их в скупку, сообщает УВД Могилевского облисполкома.
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В милицию с заявлением обратился сотрудник одного из салонов сотовой связи города, который рассказал, что неизвестный мужчина зашел в салон и незаметно похитил беспроводные наушники стоимостью BYN 324. Гаджет злоумышленник забрал с витрины − наушники лежали там как образец.
− Милиционеры выяснили обстоятельства произошедшего и установили личность 32-летнего безработного, ранее уже судимого за кражу горожанина. Выяснилось, что мужчина пришел в салон связи и стал рассматривать товар в витринах. Оценив обстановку, мужчина присвоил себе гаджет, которой после отнес в скупку. Там он предоставил свой паспорт, − рассказала официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.
Спустя пару дней подозреваемый вернулся в тот же салон связи за новой добычей. Но осуществить задуманное ему не удалось: работник салона сразу же вызвал милицию.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.
Фото: pixabay.com
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Могилевчанин украл дорогие наушники в салоне связи и сдал их в скупку
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