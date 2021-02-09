Могилевчанка Людмила Романова обратилась в правоохранительные органы с жалобой на земляка, который несколько лет назад был ее соседом по общежитию. В один из зимних вечеров молодой человек позвонил в дверь ее квартиры (сейчас она проживает в доме на улице Грюнвальдской), стал требовать денег и продукты. Получив отказ, ретировался. Но вскоре вернулся и повел себя еще более агрессивно: молотил в дверь, дергал за ручку, кричал. Перепуганная женщина (в квартире находились и ее маленькие дети) с помощью установленного в квартире пульта охранной сигнализации вызвала правоохранителей.
Сотрудники департамента охраны прибыли на место в течение 5 минут и застали там нарушителя спокойствия, который не сумел внятно объяснить ни цели своего визита к бывшей соседке, ни причину неадекватного поведения. Зато могилевчанка, открывшая дверь блюстителям правопорядка, сразу заметила: из общей прихожей исчез велосипед.
– Велосипед стоимостью 745 рублей могилевчанка около полугода назад купила старшей дочери, – уточняет официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова. – Заподозрив, что его укатил незваный гость, женщина позвонила по телефону 102. Уже через несколько часов благодаря слаженным действиям сотрудников отдела уголовного розыска и отдела охраны правопорядка и профилактики Ленинского РОВД Могилева имущество вернули законной владелице. Выяснилось, что его и правда укатил 27-летний молодой человек, кстати, ранее уже судимый за кражу, а ныне – безработный.
За содеянное ему придется ответить. А хозяйка велосипеда Романова очень благодарна милиции:
– Раньше я никогда не обращалась за помощью к правоохранителям, и была приятно удивлена, что им удалось так быстро найти и вернуть мое имущество. Спасибо им за оперативность, а главное, за чуткость и неравнодушие к чужой проблеме.
Фото: БЕЛТА
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Могилевчанин требовал у знакомой деньги и еду, а получив отказ, украл ее велосипед
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