У 38-летней могилевчанки с ранее утерянной банковской карты кто-то похитил деньги. В вечернее время около 134 рублей были сняты с терминалов в нескольких продуктовых магазинах города с небольшой разницей во времени.
Официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова прокомментировала:
– Сотрудники группы по борьбе с киберпреступностью выяснили, что к случившемуся причастен 68-летний местный житель. Он нашел чужое платежное средство случайно, но, вместо того чтобы вернуть в близлежащий филиал банка или попробовать найти владелицу, забрал себе и оплачивал в магазинах свои покупки: спиртные напитки, сладости, сигареты. Карту, которую вскоре заблокировали, он все же оставил себе в надежде, что деньги на ней опять появятся и станут ему доступны.
По словам старшего оперуполномоченного группы по противодействию киберпреступности Ленинского РОВД Могилева старшего лейтенанта Владимира Москалюка, сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка его действиям.
Старший оперуполномоченный провел с потерпевшей профилактическую беседу, попросив быть бдительнее.
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Могилевчанин, присвоивший чужую карточку, даже после ее блокировки надеялся, что вскоре опять получит к ней доступ
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ