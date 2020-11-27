В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева обратился представитель одного из магазинов города, расположенного на улице Первомайской. Продавцы организации были обмануты недобросовестным покупателем. Выяснилось, что незнакомец завладел двумя мобильными телефонами и смарт-часами на общую сумму в 5166 рублей, оформив товар в рассрочку. Однако рассчитываться не спешил. Отчаявшись самостоятельно решить проблему, представитель магазина обратился за помощью в милицию, надеясь, что совместными усилиями удастся разобраться в произошедшем.
Официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова прокомментировала:
– Разыскать подозреваемого удалось сотрудникам уголовного розыска. Вероятно, к происшествию причастен 19-летний нигде не работающий, ранее не судимый парень. Во время визита в магазин он долго ходил вдоль прилавков, внимательно изучая гаджеты. Заинтересовавшись несколькими телефонами и смарт-часами, так и не смог остановить свой выбор на чем-то конкретном и попросил оформить на него рассрочку на все приглянувшиеся товары. Молодой человек обязался своевременно вносить оплату, но, получив желаемое, пропал. На связь с сотрудниками магазина не выходил. Тогда к делу подключились люди в погонах.
Сейчас в отношении недобросовестного покупателя возбуждено уголовное дело. Следовало быть внимательней и самим продавцам магазина: прежде чем оформлять покупку в рассрочку, следовало проверить кредитную историю и платежеспособность покупателя. Тем более в нашем случае, когда парень совсем молодой и к тому же безработный. Впрочем, не стоит идти на подобные сделки без предварительной проверки даже с людьми, которые кажутся внешне надежными и состоятельными.
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Могилевчанин оформил покупки в рассрочку на крупную сумму и пропал
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ