Могилевчанин оформил покупки в рассрочку на крупную сумму и пропал

прокомментировала:Сейчас в отношении недобросовестного покупателя возбуждено уголовное дело. Следовало быть внимательней и самим продавцам магазина: прежде чем оформлять покупку в рассрочку, следовало проверить кредитную историю и платежеспособность покупателя. Тем более в нашем случае, когда парень совсем молодой и к тому же безработный. Впрочем, не стоит идти на подобные сделки без предварительной проверки даже с людьми, которые кажутся внешне надежными и состоятельными.