Могилевчанин обокрал свою же организацию на сумму более 900 рублей

В милицию обратился представитель одной из строительных организаций Могилева. Сотрудник рассказал, что кто-то похитил строительные инструменты на общую сумму в 921 белорусский рубль. Инцидент произошел на одном из строительных объектов в жилом микрорайоне Спутник-2: кто-то отогнул арматуру дверной коробки и проник внутрь здания, откуда похитил два перфоратора и угловую шлифовальную машину.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева выяснили, что строительные инструменты забрал 19-летний рабочий организации, ранее уже судимый за кражи. На этот раз мужчина действовал так: дождался, пока все уйдут со строительного объекта, а потом незаметно забрал инструменты. По словам «дельца», ему очень нужны были деньги, которые и получил, сдав украденное в ближайший ломбард. После он даже пытался убедить своих коллег, что не причастен к случившемуся, и продолжал ходить на работу. В отношении работника возбуждено уголовное дело.